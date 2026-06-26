Karadeniz'de yürütülen ikinci faz çalışmalarıyla birlikte günlük doğal gaz üretiminin yaklaşık 20 milyon metreküpe çıkarılması hedeflenirken, uzun vadede bu rakamın 40 milyon metreküpe ulaşması planlanıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda bugün itibarıyla 12 üretim kuyusundan günlük yaklaşık 9,5 milyon metreküp doğal gaz elde ediliyor. Bugüne kadar toplam 6 milyar metreküp gaz üretimi gerçekleştirilen sahadan sağlanan yerli kaynak, yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılıyor.

Üretim artışının ikinci aşamasında, yeni kuyulardan çıkarılacak gazın işlenmesi için Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu devreye alınacak. Platformun 30 Ağustos'ta Sakarya Gaz Sahası'na uğurlanması planlanırken, faaliyete geçmesiyle birlikte günlük üretimin yaklaşık 20 milyon metreküpe yükselmesi öngörülüyor. Bu artış sayesinde Karadeniz gazından yararlanan hane sayısının da 8 milyona ulaşması bekleniyor.

Projede üçüncü faz ise 2028 yılında hayata geçirilecek. İkinci bir yüzer üretim platformunun devreye alınmasıyla günlük üretim kapasitesinin 40 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Böylece Türkiye'de yerli doğal gazın 16 milyondan fazla haneye ulaştırılması amaçlanıyor.

Sahadaki sondaj, kuyu tamamlama ve üretim geliştirme faaliyetleri Türkiye'nin enerji filosunda bulunan Fatih, Kanuni, Yavuz, Abdülhamid Han ve Yıldırım gemileriyle sürdürülüyor. Uzmanlara göre üretim kapasitesindeki artış, Türkiye'nin doğal gaz ithalatını azaltarak enerji arz güvenliğini güçlendirmesi ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlaması açısından stratejik önem taşıyor.