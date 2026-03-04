Kamu Devleri Kanada Yolcusu

Bakan Bayraktar, iş birliğinin sadece Kanadalı şirketlerin Türkiye’ye gelmesiyle sınırlı kalmayacağını, Türk kamu devlerinin de Kuzey Amerika pazarında aktif rol alabileceğini belirtti.

Yatırım Sinyali: Türkiye Petrolleri (TPAO) ve Eti Maden’in Kanada’da yatırım yapma fırsatlarını değerlendirdiğini açıkladı.

Üçüncü Ülkeler: Türkiye ve Kanada'nın sadece iki ülke sınırları içinde değil, üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütebileceğine dikkat çekti.

Enerji Dönüşümünde Madenciliğin Kritik Rolü

"Madencilik ve mineraller olmadan dünya enerji dönüşümünü gerçekleştiremez" diyen Bayraktar, yeşil enerjiye geçişin ham madde ihtiyacına vurgu yaptı. Bakan, Türkiye’nin bu alandaki stratejik adımlarını şöyle sıraladı:

2053 Hedefi: Türkiye ekonomisinin 2053 yılında karbon nötr olma hedefi doğrultusunda ilerlediği hatırlatıldı.

Enerji Verimliliği: Önümüzdeki 7 yıl içinde bu alana 20 milyar dolar yatırım yapılacağı ve birincil enerji tüketiminin %15 azaltılacağı açıklandı.

Nükleer Enerji: 2050 yılına kadar 20 gigavatlık kapasite hedefiyle büyük ölçekli santrallerin yanı sıra Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) sisteme dahil edileceği belirtildi. Bu noktada Kanada ile nükleer alanda iş birliği hedefleniyor.

Türkiye: Avrupa İçin LNG Kapısı

Türkiye’nin güçlü altyapısının Kanada LNG’si (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) için stratejik bir güzergah olduğunu belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Gemilerinizi Türkiye'ye getirdiğinizde, altyapımız üzerinden yeniden gazlaştırıp boru hatlarına verebilir ve gazı Avrupa pazarlarına ulaştırabiliriz."

Yatırımcılar İçin Yeni Mevzuat Dönemi

Bakan Bayraktar, Toronto'daki temasları kapsamında eyalet bakanları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkiye'de madencilik izin süreçlerini kolaylaştıran yeni yasal düzenlemelerin yabancı yatırımları hızlandıracağını vurguladı.