Bakan Işıkhan, düzenlemenin yasa teklifine dönüştürülerek Meclis’e sunulacağını belirtirken, Haziran 2026’da gelir desteğinin artırılabileceği mesajını verdi.

“En Düşük Emekli Aylığı Meclis Tarafından Belirlenecek”

Bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik beklentilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, AK Parti Grubu’nun konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra kamuoyuyla paylaşılacak.”

Bu açıklama, özellikle düşük maaşla geçinmek zorunda kalan emekliler için umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Haziran Ayı İçin Güçlü Sinyal: Gelir Desteği Artabilir

Bakan Işıkhan, ekonomik durumu kötü olan emeklilere yönelik yeni bir gelir destek modeli üzerinde çalışıldığını da açıkladı. Haziran 2026’yı işaret eden Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda konunun ele alındığını vurguladı.

“Durumu kötü olan vatandaşlarımızın düşük emekli aylıklarında gelir desteğini daha da artırmamız söz konusu olabilir.”

Bu açıklama, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?, emekliye zam var mı? gibi soruların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Kalıcı Çözüm Vurgusu: Sosyal Destekle Entegre Model

Bakanlık olarak hedeflerinin geçici değil, kalıcı ve sürdürülebilir bir sistem kurmak olduğunu ifade eden Işıkhan, sosyal yardımlar ve emekli maaşlarını entegre edecek yeni bir model üzerinde çalışıldığını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmaların, en kırılgan emekli kesimini korumayı amaçladığı belirtildi.

Yaşlılara Yeni Güvence: Uzun Süreli Bakım Sigortası Geliyor

Açıklamalarda yaşlı nüfusun artışına da dikkat çeken Işıkhan, uzun süreli bakım sigortası için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Bu kapsamda yaşlılara maddi destek sağlanması, bakım hizmetlerinin sigorta kapsamına alınması hedefleniyor.

Emekliler Gözünü Meclis’e Çevirdi

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi beklenirken, milyonlarca emekli için umutlu bekleyiş sürüyor. Yasa teklifinin içeriği ve artış oranları netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.