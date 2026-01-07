Düzce'de manavlık yapan Seyfi Oral, özellikle hamile müşterilerden gelen talepler doğrultusunda mevsim dışı meyveleri yurt dışından temin ettiklerini söyledi. Kış ortasında tezgâhlarda yerini alan erik ve kiraz, fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

“Aşerenler İçin Getiriyoruz”

Ürünlerin yüksek fiyatlarının gümrük ve lojistik maliyetlerinden kaynaklandığını belirten Oral, şunları söyledi:

“Bu aylarda özellikle aşeren müşterilerimiz oluyor. Onlar için Singapur’dan getiriyoruz. Kirazı 5’li paketler halinde bin liradan satıyoruz. Tanesine göre fiyat 200 ila 300 lira arasında değişiyor. Erik ise 3 tanesi 750 lira, tanesi yaklaşık 250 liraya geliyor.”

Fiyat Yüksek Ama Talep Fazla

Fiyatların cep yakmasına rağmen talebin azalmadığını vurgulayan Oral, “Pahalı ama buna rağmen ciddi bir talep var. Getirdiğimiz ürünler neredeyse hiç kalmıyor” dedi.

12 Ay Meyve Bulmak Mümkün

Düzce’de her mevsim farklı ürünler sunmayı hedeflediklerini ifade eden Oral, “Kışın erik, yazın farklı özel meyveler getiriyoruz. Zahmetli ama müşterilerimiz her sezon aradığını bizde bulabiliyor” diye konuştu.

Kış Ortasında Karpuz Keyfi

İthal ürünlerin yanı sıra Antalya’dan getirilen karpuzun da ilgi gördüğünü belirten Oral, “Şu anda kilosu 100-150 lira arasında değişiyor. Tanesi 700-800 liraya geliyor, bazı büyük karpuzlar bin lirayı buluyor. Yazın ise kilosu 10-15 liraydı” ifadelerini kullandı.