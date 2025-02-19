Kampanya kapsamında 3 farklı modelin ve farklı ödeme seçeneklerinin olduğunu belirten Yılmaz, "Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsıyor. Ve kampanya kapsamında 3 farklı ödeme seçeneği sunuyoruz. Ev almak isteyenler için son başvuru tarihimiz 23 Mart 2025" dedi.



Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, bugün düzenlenen basın toplantısında ‘Kazançlı Yatırım Kampanyası’nın detaylarını açıkladı. Bugün hayata geçirilen konut kampanyasında 3 farklı modelin olduğunu ve peşinatsız azalan taksit seçeneği, 1 yıl ödemesiz, leasing modeli gibi seçeneklerin olduğunu belirten Yılmaz, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsadığını ifade etti. Projeye son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak belirlendi.



"6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle ulaşabiliyorsunuz"

Yasir Yılmaz, "Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsıyor. Ve kampanya kapsamında 3 farklı ödeme seçeneği sunuyoruz. Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabiliyor ve taksitleri her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz. İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerini Emlak Konut olarak biz karşılıyoruz. Böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemeden geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, bu modelde aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı var. Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor" dedi.



"Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkânı sağlıyoruz" ifadelerini kullanan Yılmaz, "Bu seçenekte 120 aya kadar vade imkanı sunuyoruz. Bu kampanya kapsamında örnek olarak 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle ulaşabiliyorsunuz. Sağladığımız tüm bu imkanlarla birlikte; kampanyamızdaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmak isterim. Ev almak isteyenler için son başvuru tarihimiz 23 Mart 2025. Son olarak buradan sizler aracılığıyla kampanyamız hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden veya satış ofislerimizden bilgi alabilirler" diye konuştu.



Açıklamanın ardından Yılmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine Yılmaz, "Şu anda 18 bin bağımsız bölümün yaklaşık yüzde 25’ini kampanya kapsamında değerlendiriyoruz. Yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa çıkmış oluyor" dedi. ‘Kampanya kapsamında en düşük daire fiyatı nedir?’ sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Kampanya kapsamında en düşük fiyatlı dairemiz 5 milyon 650 bin lira bandında. Buradan başlayarak farklı fiyatlarda dairelerimiz var. İstanbul’da da bu fiyata dairelerimiz var" şeklinde konuştu.