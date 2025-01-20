Sapanca’da düzenlenen Emlak Katılım Bankası Yöneticiler Zirvesi’nde konuşan Bakan Kurum, bankanın konut ve gayrimenkul piyasasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 2024 yılı sonu itibarıyla ülke ekonomisine 149 milyar TL kaynak sağladığını ifade etti.

Bakan Kurum, halka arzın bankanın büyüme hedefleri açısından stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu süreç, hem sermaye yapısını güçlendirecek hem de kredi ve finansman kapasitesini artıracak. Ayrıca uluslararası alanda yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekerek bankamızı daha üst bir seviyeye taşıyacaktır.”

Emlak Katılım Bankası’nın 2025 yılı hedefleri doğrultusunda atılacak bu adımın, bankanın finansal gücüne ve sektördeki etkinliğine katkı sağlaması bekleniyor.