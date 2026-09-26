Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'taki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında bulunduğu New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin olumlu bir havada geçtiği bildirildi. Görüşmede Kıbrıs konusunda güven sağlayıcı önlemlerin yanı sıra güncel ve bölgesel gelişmeler ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, KKTC'nin New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal, Güven Sağlayıcı Önlemler ve Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ile Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.

New York'taki temaslarını sürdüren KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, yarın Kıbrıs'a dönmesi bekleniyor.