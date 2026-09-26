Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kilo finalinde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi olan Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'da aralarında ailesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de bulunduğu kalabalık tarafından havalimanında coşkuyla karşılandı.

Aldığı madalya sonrası yaptığı açıklamada bulunan Havvanur, 'Ben Trabzonluyum, Araklılıyım. Bizi kim alabilir?' ifadelerini kullandı.