Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Veysi Duyan'a, Zahuran Toplumsal Duyarlılık Derneği'nden (Zahuran-Der) destek geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında Zahuran-Der'i ziyaret eden Duyan, dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Mardin'in ekonomik geleceği, iş dünyasının beklentileri ve ortak akılla hareket etmenin önemi değerlendirildi. Dernek yönetimi ve üyeleri, yaklaşan MTSO seçimlerinde Duyan'a ve 'Yeni Dönem' hareketine destek vereceklerini açıkladı. Duyan, gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Zahuran-Der yönetimi ile üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde üyeyi merkeze alan ve ortak akılla hareket eden bir Ticaret ve Sanayi Odası anlayışı için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.