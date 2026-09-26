Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-KKTC ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.