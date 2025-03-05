İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İmamoğlu’nun diplomasının sahteliği ile ilgili Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan rapor doğrultusunda başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İmamoğlu "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na çağrıldı ve bir saat süren ifade verme işlemi sonrasında adliyeden ayrıldı.

İmamoğlu, savcılığa verdiği ifadede eğitim hayatıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Trabzon Kanuni Süleyman İlkokulu'nda başladığı öğrenim hayatını, Trabzon Lisesi'nde sürdürdüğünü belirten İmamoğlu, üniversite sınavı sonrasında ailesinin kendisini İnşaat Mühendisliği okuması yönünde ikna ettiğini ve bu nedenle tercihlerini bu alanda yapmaya yöneldiğini açıkladı. Ancak, istediği puanı alamayarak inşaat fakültelerine giremeyen İmamoğlu, ailesinin önerisiyle Kıbrıs’a, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde İnşaat Fakültesi'ni okumak üzere gönderildiğini söyledi.

İmamoğlu ifadesinde, Kıbrıs’taki öğrenim sürecinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kayıt yaptırdıktan sonra, Girne Amerikan Üniversitesi'nin İşletme bölümüne kaydolduğunu ve bu tercihin aslında doğrudan İnşaat Fakültesi yerine İşletme Yönetimi’ne kaydını yaptırmak amacıyla yapıldığını belirtti. Basına yansıyan yanlış bilgilere karşı çıkarak, "Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümüne kayıt yaptırmadım. Bu konuda yayılan bilgiler yanlıştır," dedi.

İmamoğlu, eğitim hayatının ilerleyen yıllarında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, ilgi duyduğu İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Personel Yönetimi Yüksek Lisans programına kaydolduğunu ve yoğun iş temposu nedeniyle yalnızca 2 ders verebildiğini ifade etti. 2010’lu yıllarda geçmişe dönük af çıkmasıyla birlikte, yüksek lisans programına devam etmek için başvurduğunu ve başarılı bir şekilde tamamladığını belirtti.

Girne Amerikan Üniversitesi'nde okurken, 1989’da İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapan öğrenciler olduğunu öğrendiğini ve 1990 yılında geçiş başvurusu yaptığını ifade eden İmamoğlu, eğitim sürecindeki tüm bu gelişmeleri ve doğruları açıklayarak konuyla ilgili başka bir açıklama yapmak istemediğini söyledi.

İmamoğlu’nun ifadeleri, sahte diploma iddialarına dair kamuoyunda tartışmaların devam etmesine neden olurken, soruşturma süreci ise devam ediyor.