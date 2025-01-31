İmamoğlu'nun İfadelerinden Öne Çıkanlar
İmamoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki soruşturma kapsamında şu ifadeleri kullandı:
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"Bugün burada bulunmamın nedeni, hukukun değil talimatların egemen olduğu bir düzendir. Ben 'hak yemem ama hakkımı da yedirmem' diyerek seçilmiş bir kişiyim. Ve sözümün eriyim."
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"Biz, hukukun talimatla değil, evrensel ilkelerle işleyeceği bir gelecek için gece gündüz çalışıyoruz. Çocuklarımız da gelecek kuşaklar da adaletin sıcaklığıyla huzur ve güven içinde uyuyabilsinler diye."
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"Resmi davet yazısıyla ifade vermeye pekala davet edilebilecek olan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanımızın kapısına gün doğmadan çok sayıda polisle birden gidilmesini eleştirirken, bir abi - bir baba şefkatiyle sarf ettiğim sözlerimi tehdit olarak görmek, bağımsız yargıyı, gerçek adaleti tehdit olarak görmek demektir."
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"Benim sözlerimde tehdit yok, hedef göstermek yok. Benim yaptığım ifade özgürlüğüdür. Ve ifade özgürlüğü anayasal bir haktır."
Bilirkişi Soruşturmasına İlişkin Açıklamalar
İmamoğlu, bilirkişi soruşturması kapsamında da şu ifadeleri kullandı:
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"Basın açıklamam sırasında, aleyhimde soruşturma açılmasına karar veren savcılık, sadece 15 dakika sonra alelacele bir açıklama yaptı. İnsan düşünmeden edemiyor... Savcılık bu hızını kadın cinayetlerinde, çocuk istismarlarında, yolsuzluklarda veya haksızlığa uğramış mazlumların davalarında da gösterebilseydi, bugün milletin adalete olan güveni bu kadar sarsılmış olur muydu?"
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"Eleştiriye tahammülü olmayan bir düzenin ayakta kalma çabası, en temel haklarımızı bile tehdit eder hale gelmiştir. Bu tehditlere boyun eğmeyeceğim."
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"Ben basın açıklamamda, milletin iradesiyle seçilmiş bir kişi olarak, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine olan bağlılığımla yaşanan gerçekleri tek tek dile getirdim. Şartları oluştuğunda bir bilirkişinin tarafsızlığını sorgulamak, demokratik bir toplum düzeninde doğal bir hak olduğu gibi, adaletin tecellisi için de bir zorunluluktur."
İmamoğlu'ndan Siyasi Mesajlar
İmamoğlu, ifadelerinde siyasi mesajlar da verdi:
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"Türkiye, liyakatli savcıların ve hâkimlerin onurlu ülkesidir. Bu ülke, hırsızların, yolsuzların, yetim hakkını yiyenlerin karşısına dikilen milletin öz evladı olan, hukukçulardan yanadır."
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"Yargıyı araçsallaştıran siyasiler er meydanına çıkıp mertçe yarışmak yerine, böyle yollara başvurmaktan vazgeçsin. Milletin ferasetine kendinizi teslim etsin."
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"Bu düzen ilk seçimde değişecek ve yeniden hukuk devleti inşa edilecek! Hukukun talimatla değil, evrensel ilkelerle işlemesi sağlanacak!"
İfade Süreci ve Sonrası
İmamoğlu, saat 10.20'de başlayan ifade sürecini saat 11.40'ta tamamladı. İfade sonrası avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrılan İmamoğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak ifadelerinde dile getirdiği "hukukun üstünlüğü" ve "adaletin evrensel ilkelerle işlemesi" vurguları, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı.