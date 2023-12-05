Büyümüş, dünya arenasında belli bir yere gelmiş şirketlere gıpta ile bakıyor musunuz? Sizce bu konuma nasıl geldiler?

Ar-Ge ile elbette. Ar-Ge aşamasına nasıl geldiler? Yönetişim, yönetici, kurumsallaşma, insana / çalışana değer verme, müşteriye değer verme, fnansı doğru yönetme, sürekli öğrenme, bilgiyi yenileme kültürü ve diğer bileşenler ile. Bunlar da yetmez. Bütün bu faktörleri bir orkestra gibi iyi yönetmek ile. Bu da yetmez, yönetimi istikrarlı devam ettirebilme ile.

Yani Ar-Ge aşamasına gelmek hem zor hem kolay. Değişime açık yönetici lider için kolay. “Dediğim dedik, ben bilirim”ci yöneticilerin yönettiği vizyonu dar işletmeler için zor. Aile işletmesi faktörü de önemli elbette. Aile bireyleri lüks ve sefaya düşkünse Ar-Ge düşünecek zamanları kalmıyor. Sonraki kuşakların ilgisizliği de AR-Ge’ yi düşündürtmeyen sebeplerden biri. AR-GE’ YE AYRILAN PAY Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcaması 2022 yılında 53 milyar 844 milyon TL olmuş.

Ülkemizdeki mevcut eğilim, mevcut politikalar ve dünya örnekleri göz önünde bulundurulduğunda 2023 yılında gerçekleştirilmesi hedefenen 85 milyar TL Ar-Ge harcamasının 2/3’ünün özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi hedefenmiş. Ülkemizde 3.5 milyona yakın KOBİ bulunmakta. Bu kobilerin Ar-Ge’ye ihtiyaçları var. Dünya ve teknoloji çok farklı bir yere gidiyor. Özellikle orta ve büyük KOBİ’ler Ar-Ge ile kendilerini geliştirmez, inovasyon ile yenilenmezlerse gelecekleri çok parlak görünmüyor.

AR-GE DESTEKLERİ

Devletin ve çeşitli kurumların ARGE destekleri var. Üniversitelerin teknoparkları ve teknoloji ofsleri var. Ar-Ge yapmaya hazır akademisyenler var. Sadece sanayi alanında değil, hizmet alanında da yapılabilecek Ar-Ge çalışmaları var. Bakmayın siz üniversiteleri değersizleştirmeye çalışanlara idealist akademisyenler az değil. İllaki birinde sizin konunuzla ilgilenen birini bulacaksınız.

Yeter ki siz KOBİ’ler, Ar-Ge yapmak isteyin. Siz değerli yöneticiler Ar-Ge’ ye bütçe ayırın. İşletmenizi yenilemek, yenilenmek, tazelemek ve en önemlisi yaşatmak isteyin. Bu gün Ar-Ge’ ye önem vermeyen ve yatırım yapmayan bir yönetici işletmesini ölüme mahkum ediyor demektir. Siz işletmenizi yaşatmak mı öldürmek mi istiyorsunuz.

Yaşatmak isteyenler eskimiş konfor alanlarından çıkıp biraz gayretle yeni konfor alanına girebilir. İşletmesinin yaşamasını istemeyenler için şimdiden Allah rahmet eylesin. Siz sadece işletmenizi değil, ülkemiz ekonomisini de etkiliyorsunuz bunu unutmayın! Değerli KOBİ yöneticileri, yönetici olarak kabiliyetiniz gemiyi batırmaya mı, uzun ve yeni seferlere çıkarmaya mı yetiyor?

Unutmayınız ki, yönetim kabiliyetiniz güzelim ülkemizi etkiliyor. 40-50 yıllık frmalarınız ile buraya kadar başarılı gelmişsiniz ama artık dünya, tüketici, ihtiyaçlar farklılaştı. Bu farklılıkları Ar-Ge ve inovasyon ile dengeleyebilirsiniz. Gözünüzde de çok büyütmeyin. Bazen çok basit gibi görünen fkir devrim yaratabilir ve işletmelerimizin ve insan kaynaklarımızın bu kabiliyeti var. Sadece bir kıvılcım gerekiyor. İsteyin size destek olalım.

Sözün özü; 2024 yılının Ar-Ge yılı olmasını öneriyorum. Bir düşünün. Yeni yıl, yeni umutlar, yeni AR-GE çalışmaları, inovasyon ve muhteşem sıçrayışlar. Neden olmasın?