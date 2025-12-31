Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, faiz oranlarındaki düşüş beklentisi, TOKİ’nin yeni konut hamleleri ve fiyat istikrarıyla birlikte sektörün yeniden canlanacağını söyledi.

İnşaat sektörü; hazır beton, demir-çelik, çimento, seramik, lojistik ve mobilya gibi birçok yan sektörü doğrudan etkileyerek ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle sektörde yaşanan durgunluk, tedarik zincirindeki binlerce esnaf ve çalışanı da yakından ilgilendiriyor.

“TOKİ Konutları Sektöre Can Simidi Oldu”

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 2025 yılının inşaat sektörü açısından oldukça zor geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“2025 yılı sektörümüz adına maalesef sıkıntılı geçti. Sektörü ayakta tutan neredeyse yalnızca deprem konutları oldu. TOKİ konutlarının inşaatı sektörümüze can simidi gibi geldi. Ancak yap-sat müteahhitleri için yıl oldukça buruk geçti.”

“2026, 2025’ten Daha Güzel Geçecek”

2026 yılına dair beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Karslıoğlu, enflasyondaki gerileme ve faiz oranlarındaki düşüşün sektöre olumlu yansıyacağını ifade etti:

“2025’te yerel yönetimlerin imar konusundaki aksaklıkları, artan inşaat maliyetleri ve beton kartelinin etkisi sektörümüzü zorladı. 2026’dan beklentilerimiz çok büyük. Faizlerin düşmesiyle birlikte konuta erişim kolaylaşacak. TOKİ’nin 500 bin konut hamlesi sektöre ciddi bir canlılık katacak. İnşallah 2026, 2025’ten çok daha iyi geçecek.”

“2026’da Fahiş Konut Fiyatları Beklemiyoruz”

Konut fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karslıoğlu, 2026 yılında yüksek oranlı fiyat artışları beklemediklerini dile getirdi:

“Hükümetimiz enflasyonu baskıladı, fiyatlar artık daha istikrarlı seyrediyor. 2025’te gördüğümüz fahiş fiyatların 2026’da olacağını düşünmüyoruz. Ekonomik program artık rayına oturdu. Fiyatların yerinde seyredeceğini öngörüyoruz.”

“Beton Kartelinin Sektöre Verdiği Zarar Çok Büyük”

Hazır beton fiyatlarındaki belirsizliğin inşaat maliyetlerini ciddi şekilde artırdığına dikkat çeken Karslıoğlu, beton karteline karşı denetim çağrısında bulundu:

“İnşaat sektörü 2026 yılında beton kartelinin sona ermesini istiyor. Beton dökmek zorundasınız ve bugün aldığınız fiyat, iki gün sonra artabiliyor. Beton kartelinin sektöre verdiği zararı rakamlarla ya da kelimelerle anlatmak mümkün değil. Hükümetimizin ve Rekabet Kurumu’nun bu konuya mutlaka el atması gerekiyor.”

Kamu Bankalarına Faiz Çağrısı

Karslıoğlu ayrıca, kamu bankalarının konut kredi faizlerini düşürmesinin sektöre önemli bir can suyu olacağını belirterek, faiz indirimlerinin hem üreticiye hem de vatandaşa olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.