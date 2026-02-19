Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında ilk el (sıfır) konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı. Toplamda 34 bin 69 sıfır konut satıldı.

Vatandaşın daha çok yöneldiği ikinci el konut satışları da gerileme gösterdi. İkinci el satışlar yüzde 5,9 düşüşle 77 bin 411 olarak kayıtlara geçti.

Her 10 evden 7’si ikinci el

Toplam satışlara bakıldığında tablo daha net ortaya çıkıyor. Satılan her 10 konuttan yaklaşık 7’si ikinci el oldu.

İlk el konutların payı: %30,6

İkinci el konutların payı: %69,4

Yani piyasada hareket var ama vatandaş daha çok ikinci el konuta yöneliyor.

Kredili satışlar arttı

Faiz oranlarına rağmen ipotekli (kredili) konut satışlarında artış dikkat çekti. Ocak ayında ipotekli satışlar yüzde 15,7 artarak 20 bin 263 oldu.

Buna karşılık, kredili olmayan yani “diğer satışlar” yüzde 8,3 geriledi ve 91 bin 217 olarak gerçekleşti.

Toplam satışlar içinde:

İpotekli satışların payı: %18,2

Diğer satışların payı: %81,8 Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 37 bin 627 yolcuya hizmet verdi İçeriği Görüntüle

Özetle; konut piyasasında satışlar geçen yıla göre sınırlı gerilerken, ikinci el konutlar ağırlığını korudu. Kredili satışlarda ise artış dikkat çekti.