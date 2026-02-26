Gayrimenkul sektörünün öncü markalarından RAMS Türkiye, İstanbul Maslak’ta hayata geçirdiği RAMS Park House Maslak projesiyle yatırımcılara “İyi Ki” dedirten fırsatlar sunuyor. Erişilebilir ve sürdürülebilir avantajlı ödeme seçenekleri ile dikkat çeken projeden konut sahibi olmak isteyenlere; 3 milyon 900 bin TL’den başlayan peşinat ile 48 ay vadede sıfır faiz imkânı sağlanıyor. 1+1'den 4+1'e, teraslı, balkonlu ve bahçeli geniş yaşam alanı seçenekleri ile tasarlanan proje, 10 blokta toplam 3 bin daireden oluşuyor. 409 bin metrekare inşaat alanına sahip projenin 2027 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

Maslak’ın iş, kültür ve ulaşım akslarının merkezinde konumlanan RAMS Park House Maslak; TEM Otoyolu, Büyükdere Caddesi, metro hattı ve dört farklı giriş-çıkış alternatifiyle güçlü bir erişilebilirlik avantajı sunuyor. Projenin hemen önünde 2029 yılında tamamlanması planlanan yeni metro istasyonu da bölgenin yatırım potansiyelini daha da artırıyor.

Hem Yaşam Hem Yatırım Açısından Benzersiz

Ölçekli şehircilik yaklaşımı ve All In One yaşam konseptiyle yalnızca bugünün değil, geleceğin de güçlü yatırım alternatiflerinden biri olarak konumlanan RAMS Park House Maslak, modern mühendislik çözümleri, ferah blok yerleşimi ve yaklaşık 100 bin metrekarelik kapalı otopark alanı ile Maslak’ın yaşam standartlarını yeniden tanımlıyor. 10 bloktan oluşan projede, her blok kendine özgü cephe tasarımıyla İstanbul'un siluetine modern bir imza atıyor.

7 bin 500 metrekarelik çarşı alanı, sosyal donatıları ve çok yönlü yaşam alanlarıyla öne çıkan projede; açık ve kapalı yüzme havuzları, yoga & zen stüdyosu, sky lounge, sky pool, sky fitness, çocuk oyun alanları, paylaşımlı ofisler, hamam ve sauna gibi birçok ayrıcalık bir arada yer alıyor. Boks kulübü, bisiklet parkurları, dinlenme terasları ve rekreatif açık alanlarıyla yaşam standartlarını yukarı taşıyan RAMS Park House Maslak; evcil hayvan oteli, kreş alanı ve klinik gibi titizlikle planlanmış detaylarıyla eşi benzeri olmayan bir yaşam deneyimi sunuyor.

“Yatırımcılarımıza her zaman kazandırdık”

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, 37 yılı aşkın tecrübeleri ve uluslararası deneyimleriyle bugüne kadar 6 milyon metrekareyi aşan inşaat alanı tamamladıklarını belirterek, şunları söyledi; “Nitelikli ve doğru lokasyonlarda geliştirdiğimiz projelerle yatırımcılarımıza her zaman kazandırdık. Bu yüzden merkezi konumu, ölçekli yapısı ve avantajlı finansman koşullarıyla öne çıkan RAMS Park House Maslak projemiz de yoğun ilgi görüyor. Türkiye’nin en büyük ölçekli dönüşüm projelerinden biri olarak, yalnızca Maslak’ın değil; İstanbul’un dönüşüm vizyonuna da katkı sağlıyor. Burada amacımız; modern, ferah ve doğayla bütünleşen bir yaşam modeli ortaya koymak ve insanların her gün ‘iyi ki’ diyecekleri bir düzen kurmak. Uluslararası birikimimizi, ülkemizde kalıcı değere dönüşen, katma değer yaratan projelere yansıtmanın gururunu yaşıyoruz.”