Karar, Borsa İstanbul’da halka arz takvimini yakından takip eden yatırımcılar tarafından dikkatle karşılandı.

Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ Halka Arz Detayları

SPK bültenine göre Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ’nin halka arzı, mevcut ortaklardan Haydar Şahin’e ait payların satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arz kapsamında:

Pay adedi: 10 milyon TL nominal değerli B grubu pay

Halka arz fiyatı: 1 TL nominal değerli pay başına 30,24 TL

Halka arz yöntemi: Sabit fiyatla talep toplama

Şirket sermayesi: 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükselecek

Formül Plastik’in talep toplama tarihleri, izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Z GYO) Halka Arz Oluyor

SPK’nın onay verdiği bir diğer şirket ise Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ oldu. Z GYO’nun halka arzı da ortak satışı şeklinde yapılacak. Halka arza ilişkin öne çıkan detaylar şöyle:

Pay adedi: 42 milyon 250 bin TL nominal değerli B grubu pay

Halka arz fiyatı: 1 TL nominal değerli pay için 9,77 TL

Şirket sermayesi: 168 milyon 242 bin 225 TL’den 210 milyon 492 bin 225 TL’ye çıkacak

Z GYO halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri ve dağıtım yöntemi, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Bedelsiz ve Bedelli Sermaye Artırımlarına Onay

SPK bülteninde yalnızca yeni halka arzlar değil, halka açık şirketlerin sermaye artırımı kararları da yer aldı. Buna göre:

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ: Sermaye 706 milyon TL’den 3 milyar TL’ye

Lider Faktoring AŞ: Sermaye 558 milyon 360 bin TL’den 1 milyar 88 milyon 802 bin TL’ye

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ: Sermaye 1,2 milyar TL'den 2,4 milyar TL'ye

Bu üç şirket, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Fenerbahçe Futbol AŞ’ye Bedelli Sermaye Artırımı İzni

SPK ayrıca Fenerbahçe Futbol AŞ’nin, 5 milyar TL tutarında bedelli sermaye artırımı yoluyla halka arz yapmasına izin verdi. Öte yandan Pasifik Teknoloji AŞ’nin pay ihraç işleminin tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi.