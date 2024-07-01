İklim değişikliği bütün dünyanın dengesini bozuyor. Ülkemizde kavurucu yaz sıcakları beton yığını haline gelen kentlerde yaşayanları bunaltıyor. Herkes serin, ılık ılık rüzgârın estiği yerleri arıyor

Bu mevsimde Türkiye’nin yeşil cenneti yaylalarıyla meşhur Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de turizm patlaması bekleniyordu. Ancak Arap düşmanlığı buna sekte vuruyor. Trabzon da eskisi gibi değil artık. Yabancı turistler korkuyor. Çekiniyor, gelmek istiyor ama artık gelemiyor… Bölgenin canlılığını koruyabilmesi için iş yine gurbetçilerin gelmesine kaldı. Bu mevsim Avrupa’da yaşayan yaklaşık 5 milyon gurbetçi vatandaşımızın akın akın ülkeye giriş yaptığı dönem. Ancak Kapıkule’de bu yoğunluk Haziran ayında olmadı. Bir kısmı bunu Almanya’da yapılan EURO24 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına bağlıyor. Temmuz ayında da EURO24 maçları devam edecek.

A MİLLİ TAKIMA EURO 2024’TE BAŞARILAR

İlk 16’ya girmeyi başaran Türk A Milli Futbol Takımı 2 Temmuz’da Almanya da Avusturya ile karşılaşacak. Avrupalı Türklerin ülkeye girişleri Temmuz sonu ve Ağustos ayında yoğunlaşacak gibi görünüyor.

FAİZ VE ENFLASYON DÜŞECEK Mİ?

Türkiye’de gündem, bu ay emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, vergi, borsada oynanan vurgun oyunları ve iktidarın vaat ettiği yılın 2. yarısında enflasyon düşmeye başlayacak sözleri. Artık kamunun yaptığı zamlar da bilakis artacak gibi. Orta Vadeli Ekonomik Program’da (OVP) sapma olacağı şimdiden belli. Ülkeye yabancı sermayenin yolunu açacak diye Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Mehmet Şimşek beklenen performansı gösteremediği gibi ülkeyi vergiye boğan çalışmalarıyla büyük tepki topluyor. Mehmet Şimşek bakanlık koltuğuna oturduğunda enflasyon yüzde 39 idi. Bir yıllık icraatının sonunda faizler yüzde 8,5’tan yüzde 50’ye, enflasyon yüzde 39’dan Mayıs ayı itibariyle yüzde 75’i geçti. Bu nasıl bir ekonomi programı ki; Mehmet Şimşek görevi aldıktan sonra faiz de enflasyon da şimşek hızıyla yükseldi. Beklentiler Temmuz ayı itibariyle enflasyonun inişe geçmesi… Bekleyip göreceğiz. “Türkiye’de hiç mi güzel şeyler olmuyor” diye yayın hayatına başlattığımız Ekovitrin, 24 yıldır Avrasya bölgesinde ekonominin nabzını tutuyor.

ÇİFTÇİLER TOPRAKTAN SOĞUTULUYOR

Temmuz sayımızda tarım ve gıda sektörünü gündeme taşıdık. Her geçen yıl küçük aile işletmelerinden yabancı sermayenin kontrolündeki büyük işletmelerin eline geçen tarım sektöründe çiftçiler mutlu değil. Fındık, üzüm, incir, arpa buğday vb. gibi ürünler için belirlenen taban fiyatları son 15 yılda çiftçileri memnun etmedi. İlk defa tarım ürünlerini desteklemek için 2009’da başlatılan alan bazlı destekleme fiyatları hep sabit tutuldu. Bir örnek vermek gerekirse, fındık üreticileri için 2009 yılında dönüm başına 150 lira destek verilmeye başlandı. O tarihte 150 lira 90 dolar idi. 150 lira ile çiftçi 70 litre mazot alıyordu. 15 yıl sonra bugün 150 lira ile sadece 4,5 litre mazot alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bunu bildiği halde saha çalışmaları yapılmadığı gibi destekleme fiyatlarını güncellemeyerek çiftçileri topraktan soğuttu. Türkiye’de madeni yağ sektöründe üretim yapan Aktaş Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş ile yayın kurulu üyemiz Bilal Koçak’ın yaptığı röportaj sektördeki gelişime ışık tutuyor. Rexoil markasıyla dünya devleriyle yarışan Aktaş Group 5 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Bir diğer gündeme taşıdığımız konu Euro24 Avrupa Futbol Şampiyonası’yla gündeme gelen Almanya’da sporseverleri yakından ilgilendiriyor. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya’da doğan ve Türkiye ile Almanya arasında iletişim konusunda yaptığı çalışmayla gündeme gelen Seyhan Sarıçiçek Almanya’da yaşayan sporseverler için Fenerbahçe kulübü ile ortaklaşa FenerTalk projesini başlattı. FenerTalk sim kartı Almanya’daki Türkleri anavatandaki yakınlarıyla arasında iletişim köprüsü oluyor.

120 YILLIK GEÇMİŞ GELECEĞE TAŞINIYOR

Bayram öncesi Türkiye’nin asırlık sanayi kuruluşlarından biri olan Sanko Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun daveti ile Gaziantep’e gittik. Yerli ve milli sanayinin öncüsü Sanko Holding kuruluşunun 120. yılını kutluyor. Asırlık geçmişini inavasyon ve yeni yatırımlarla geleceğe taşıyan büyük projeler hayata geçiriyor. Diğer taraftan Zeugma Müzesi ve Karkamış Höyük kazı çalışmalarına sosyal sorumluluk çerçevesinde katkı sağlıyor. Sağlıkla kalın.