Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kestel'e gelen önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ile birlikte ilçede esnaf, sanayici, mahalle sakinleri, şehit ailesi ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Gün boyu aralıksız kapı kapı gezen gezen AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un ilk durağı AK Parti Kestel İlçe Başkanlığı oldu. Buradaki programın ardından Altınok, Erol ve AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, Kestel esnafını ziyaret ederek talep ve görüşleri dinledi, vatandaşlarla sohbet etti. Heyet daha sonra Kestel Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek ilçeye ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kış hazırlıkları kapsamında salça yapan kadınlara eşlik eden heyet, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Ardından Narlıdere Özel Eğitim Kurumu ziyaret edilerek kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Şehit Emre Karaaslan'ın ailesi de ziyaret edildi. Aileyle bir süre sohbet eden heyet, Şehit Emre Karaaslan'ı rahmet ve minnetle andı.

Altınok, Erol ve Demir daha sonra Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde Hüseyin Hayta'nın ev sahipliğinde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerinin dinlendiği buluşmada Kestel'e ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Günün son bölümünde Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği ile Erzurum İspir Meydanlı Köyü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği ziyaret edildi. Dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Selami Altınok'u Kestel'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 'Bu birikim ve tecrübeyi Kestel'imizde hemşehrilerimizle buluşturmuş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gün boyunca esnafımızdan sanayicimize, mahalle sakinlerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar ilçemizin farklı kesimleriyle bir araya geldik. Kestel'imize gösterdiği yakın ilgi, hemşehrilerimizle kurduğu samimi diyalog ve kıymetli tecrübelerini bizlerle paylaşması dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kestel'imiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz' dedi.