Manavgat Belediyespor sporcusu Alper Küçük, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda küçük orta küçük boy kategorisinde şampiyon olarak küçük orta büyük boy kategorisine yükseldi.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Manavgat Belediyespor sporcusu Alper Küçük, küçük orta küçük boy kategorisinde mücadele etti. Rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Küçük, elde ettiği dereceyle küçük orta büyük boy kategorisine yükselme başarısı gösterdi.

Oymapınarlı genç pehlivanın mücadelesini Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Büşra Özdemir ile Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek de takip etti.

Güreşe 2022 yılında başladı

Güreş hayatına 2022 yılında Manavgat Belediyesi bünyesinde başlayan Alper Küçük, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda elde ettiği şampiyonlukla kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Küçük'ün başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Alper, genç yaşta gösterdiği azim ve başarıyla Manavgatımızı gururlandırdı. Yağlı güreş sporunun Manavgat'taki köklü geleneğine yeni bir başarı hikâyesi ekledi. Tebrik ediyorum. Alper, geleceğin başpehlivanları arasında adından söz ettirmeye devam edecek. Ona bu yolda destek veren ailesini ve antrenörlerini de tebrik ederim' dedi.