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Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, dart sporunun Türkiye genelinde daha fazla yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, üst sıralarda yer almak için yarıştı.

24-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin 24 ilinden yaklaşık 500 sporcu ve antrenör katıldı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun 2026-2027 sezonu faaliyet programında yer alan Şehit Eren Bülbül Dart Türkiye Şampiyonası Sıralama Turları 1. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da gerçekleştirildi.

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