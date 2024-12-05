BIST100 endeksinde 2024 yılının Ocak ayında 7386 seviyesinden başlayan yükseliş, Temmuz ayında 11252 seviyesine dek sürdü. Ancak Temmuz ayında yavaş yavaş ivme kaybeden endeks, Kasım ayına kadar zayıf seyretti. Bu süreçte yaşanan yükselişler sınırlı kaldı, hacimler düştü.

Endekste Kasım ayının ilk haftasına kadar 8566 seviyesine doğru düşüşün ardından yeni den tepkilerin gelmesiyle topar lanmaya başladığını takip ettik. ABD’de yeni Başkan D. Trump’ın kazanması küresel anlamda risk iştahını desteklerken, TCMB’nin faiz indirimine başlayacağına yö nelik beklentilerinde güçlenme siyle borsada yeniden yükselişin başlamasını sağladı.

TCMB’NIN FAIZ INDIRIM SENARYOLARI

Yılın sonuna yaklaştığımız bu dö nemde, borsa için TCMB’nin faiz indirimine başlama senaryoları nın etkili olmaya devam edece ğini değerlendiriyoruz. 2025 yılı içinse TCMB’nin atacağı adımlar ve piyasayla kuracağı iletişim önemli olacak. Şimdiden faiz indirimi beklen tileri konuşulsa bile TCMB’nin ifadelerine baktığımız zaman, enflasyondaki görünüm ge lecek sene için yol haritasını belirlemeye devam edecek. Merkez agresif bir şekilde faiz indirimlerini sürdürmeyecek. En azından yılın ilk çeyreği için bunu değerlendirebiliriz. Bu nedenle piyasa şimdiden beklentileri satın alsa bile 2025 yılındaki adımlar, piyasadaki seyri belirlemeye devam edecek.

PIYASADA HAREKETLENECEK SEKTÖRLER

Faizlerin yüksek olduğu dö nemde, faize duyarlı sektörler de baskı altında kalmıştı. 2025 yılında faizlerin inmeye başlama sıyla birlikte bankalar, gayrimen kul, dayanıklı tüketim, otomotiv, çimento gibi sektörler üzerinde de baskının hafiflemesini ve bu sektörlerde de hareketlenmenin yaşanmasını bekleyebiliriz.

2022 yılı itibariyle kendi hikâyelerimiz, endeksin seyrini etkilemişti. 2025 yılında sadece kendi başlıklarımız değil küresel de de ABD Başkanı D. Trump’ın uygulayacağı politikalarda buna eklenecektir. Piyasalar, Trump’ı coşkuyla karşılamasına rağmen 2025 yılında uygulamak iste yeceği politikaları ne derece gerçekleştirecek merak konusu. En önemlisi ise politikaların, et kileri ne olacak şimdiden bir şey öngörmek zor.

TRUMP KAYNAKLI DALGALANMALAR

2017-2021 döneminde de ABD Başkanı D. Trump nedeniyle pi yasalarda oynaklık yüksekti. 2025 yılında da göreve geldikten sonra piyasalar açısından hareketli bir dört yıl olacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle 2025 yılında sadece yurt dışı piyasalarda değil, yurt içi piyasalarda da zaman zaman Trump kaynaklı dalgalanmalar yaşayabiliriz.

Faiz indiriminin hızı, TCMB’nin mesajları, enflasyondaki seyir ve uluslararası kredi derecelen dirme kuruluşlarının not değer lendirmeleri, yurt içi piyasaların seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. 2024 yılında 11 bin bölgesine doğru yükselen ve burada zirve oluşturan Borsa İstanbul için 2025 yılında bu zirvesini yenilemesi beklenebilir.

Kasım ayının son haftasında ka leme aldığım bu yazıyı göz önünde bulundurduğumuzda, şimdiden gelecek seneye yönelik endekste bir puan tahmini yapmak güç. Yıl içerisinde dinamikler değiştikçe, beklentilerde güncellenecektir. 2025 yılında yabancı yatırımcının oynayacağı rolde, piyasaların seyri üzerinde etkili olacaktır