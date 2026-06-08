Külliye'de bir araya gelen ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamındaki yapısal reformları ve küresel rekabette Türkiye'yi öne geçirecek uluslararası işgücü stratejilerini masaya yatırdı.

Toplantının ardından yayımlanan resmi bildiride, küresel ekonomideki jeopolitik gerilimlere ve enerji fiyatlarındaki baskılara rağmen Türkiye ekonomisinin dirençli yapısına dikkat çekildi.

23 Çeyrektir Kesintisiz Büyüme ve Düşen Risk Primi

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, uygulanan ekonomi programının makroekonomik temelleri ciddi şekilde güçlendirdiği vurgulandı. Dünyayı sarsan çoklu şoklara rağmen Türkiye’nin 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını sürdürdüğü belirtilirken, öne çıkan diğer ekonomik göstergeler şu şekilde sıralandı:

İşsizlik Oranı: Tek haneli seviyelerdeki seyrini koruyor.

Bütçe Dengesi: Program hedefleriyle tam uyumlu ilerliyor. Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor, Brent Petrol %4 Fırladı: Yeni Haftada Piyasaları Ne Bekliyor? İçeriği Görüntüle

Ülke Risk Primi (CDS): Savaş öncesi dönemdeki güvenli seviyelere hızla yaklaşıyor.

Jeopolitik Baskılara Karşı Zamanında Müdahale: "Jeopolitik gelişmelerin tetiklediği enerji fiyatları, enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu etkileri sınırlandırmak adına tüm kurumlarımız iş birliği içinde gerekli tedbirleri zamanında ve etkin bir şekilde uygulamaktadır."

Yatırımcıya Müjde: "Tek Durak Ofis" Modeli Ülke Geneline Yayılıyor

Toplantının en dikkat çekici maddelerinden biri, bürokratik süreçleri kökten değiştirecek olan yatırım dostu adımlar oldu. "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında, İstanbul Finans Merkezi’nde başarıyla uygulanan "Tek Durak Ofis" modelinin kademeli olarak tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.

Bu model sayesinde yatırımcılar; izin, ruhsat ve diğer tüm idari süreçlere tek bir noktadan, hızlı ve engelsiz bir şekilde erişebilecek.

EKK Toplantısında Alınan Temel Kararlar

Kurulun odaklandığı 4 kritik başlık ise şu şekilde netleşti:

Odak Alanı Atılacak Adımlar OVP Yapısal Reformları Mevcut durum analiz edildi; reform takviminin hızlandırılması için ilave adımlar kararlaştırıldı. Yabancı İşgücü Yönetimi İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli yabancı istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin kolaylaştırılması ele alındı. Bürokrasinin Azaltılması Yatırım ortamının öngörülebilirliğini artırmak adına bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi hedeflendi. Küresel Rekabet Ar-Ge, inovasyon, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı üretim ekosisteminin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Ekonomi yönetimi, Türkiye'nin küresel değer zincirindeki konumunu daha üst seviyelere taşıyacak politikaları kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.