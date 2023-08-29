Togg yüklü tırlar İstanbul’a giriş yaptı Togg yüklü tırlar İstanbul’a giriş yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos’a kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 6 Eylül sonuna kadar uzatıldı.
 