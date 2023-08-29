Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos’a kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 6 Eylül sonuna kadar uzatıldı.

