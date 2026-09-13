Giresunspor Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında kendi evinde HC Fivers WAT Margareten takımına 28-40 yenildi.
EHF Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında Giresunspor, Avusturya'nın HC Fivers WAT Margareten takımını ağırladı. Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 14-20 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ikinci devredesinde de skordaki üstünlüğünü devam ettiren HC Fivers WAT Margareten karşılaşmayı 28-40'lık skorla kazandı. Müsabakanın rövanşı 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.30'da Avusturya'da oynanacak.