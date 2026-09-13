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EHF Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında Giresunspor, Avusturya'nın HC Fivers WAT Margareten takımını ağırladı. Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 14-20 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ikinci devredesinde de skordaki üstünlüğünü devam ettiren HC Fivers WAT Margareten karşılaşmayı 28-40'lık skorla kazandı. Müsabakanın rövanşı 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.30'da Avusturya'da oynanacak.

Giresunspor Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında kendi evinde HC Fivers WAT Margareten takımına 28-40 yenildi.

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