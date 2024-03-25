Sports Brief'in yaptığı derlemede, kulüp ve milli takım düzeyinde toplamda 25 takımın taraftar grupları incelendi. Ancak dikkat çeken bir detay vardı. Süper Lig'den yalnızca bir takım bu prestijli listeye girmeyi başardı.

İşte dünyanın en ateşli taraftar grupları:

1- Borussia Dortmund (Almanya)

2- Manchester United (İngiltere)

3- Barcelona (İspanya)

4- Real Madrid (İspanya)

5- Bayern Münih (Almanya)

6- Schalke 04 (Almanya)

7- Arsenal (İngiltere)

8- Borussia Mönchengladbach (Almanya)

9- Hamburger SV (Almanya)

10- Newcastle United (İngiltere)

11- Juventus (İtalya)

12- İspanya Milli Takımı

13- İtalya Milli Takımı

14- GALATASARAY (TÜRKİYE)

15- Liverpool (İngiltere)