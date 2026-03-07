Maça ilk 11’de başlayan 21 yaşındaki yıldız, 65. dakikada oyundan alındı. Oyundan çıkarıldığı sırada teknik direktörü Alvaro Arbeloa’ya bakarak, “Ben mi?” diyerek hafif alaycı bir tepki gösterdi. Bu hareket kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.

Maç sonrası açıklama yapan Arbeloa, Arda Güler’e destek verirken, tepkisini de dile getirdi:

“Arda’ya benden daha çok inanan kimse yok. Ona güveniyorum ve bu güvenim tam. Bugün Palacios’u oyuna aldım çünkü Arda’nın yerine onun yapmaya alışkın olduğu işleri sahada görmek istedim. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık.”

Arda Güler’in performansı ve oyundan çıkarılma anındaki tepkisi, hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından tartışılıyor.