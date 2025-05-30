Din İşleri Yüksek Kurulu’na Yeni Görevler

Yeni yasa ile Din İşleri Yüksek Kurulu’na, resmi kurumların talebiyle dini yayınları inceleme ve görüş bildirme yetkisi verildi. Ayrıca Kurul, Kur'an-ı Kerim meallerini hem Diyanet’in hem de diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebiyle ya da kendiliğinden inceleyebilecek.

Mushaf Yayınlarına Sıkı Denetim

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu’nun yapısı yeniden düzenlendi. Kurul artık bir başkan ve 12 üyeden oluşacak. Bu Kurulun onay ve mührü bulunmayan mushaflar, mealli mushaflar, sesli-görüntülü ya da dijital ortamda hazırlanan Kur’an-ı Kerimler artık basılamayacak ve yayınlanamayacak. Basım ve yayım kriterleri ise yönetmelikle belirlenecek.

Manevi Danışmanlık Hizmeti Yaygınlaşıyor

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, cezaevlerinden hastanelere, öğrenci yurtlarından gençlik merkezlerine kadar birçok kamu alanında iş birliği esasına dayalı manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak. Bu hizmetin kapsamı yasal güvenceye kavuşmuş oldu.

Dini Yayınlar ve Kültürel Faaliyetler Desteklenecek

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, toplumu din konusunda bilgilendirmek amacıyla hem basılı hem de dijital ortamda çeşitli yayınlar hazırlayacak, Türk İslam sanatlarını tanıtan eserler üretip dağıtacak. Gerekli görülmesi halinde bu yayınlar ücretsiz de dağıtılabilecek.

Hac ve Umre İşlemlerine Yeni Düzen

Hac ve umre seyahatleri ile ilgili tüm işlemler her yıl hac mevsimi sonunda denetime tabi tutulacak. Bu denetimler Diyanet İşleri Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılacak. Hac ve Umre Hesabı'nın işleyişi, ilgili harcamalar, görevli personele yapılacak ödemeler ile Hac ve Umre Kurulu ve Komisyonu’nun yetkileri Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

Yurt Dışı Yapılanması Netleşti

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışı teşkilatı müşavirlik ve ataşeliklerden oluşacak. Ayrıca Başkanlık, kendi teşkilatı dışındaki dini bilgi ve tecrübeye sahip kişilerden de rapor, kitap, makale yazdırarak veya vaaz verdirmek suretiyle yararlanabilecek.

TENMAK ve MAPEG’e Vergi Muafiyetleri

Düzenleme sadece Diyanet’i değil, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nü (MAPEG) de kapsıyor. TENMAK, faaliyetlerinden doğan gelirler dolayısıyla iktisadi işletme sayılmayacak ve kurumlar vergisinden muaf olacak. MAPEG ise tüm varlıklarıyla devlet malı statüsüne alınacak ve haczedilemeyecek. Ayrıca çeşitli vergi ve harçlardan muaf tutulacak.

Kültürel Mirasın Korunması Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Denetiminde

Yeni yasaya göre Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'nin idaresindeki kültür ve tabiat varlıklarının korunması doğrudan bu kurumlarca sağlanacak. Gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı teknik destek sunabilecek.

Yasalaşan teklif, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın daha etkin ve kapsamlı hizmet sunmasını sağlarken, bazı kamu kurumlarına da vergi ve denetim muafiyetleri getiriyor. Yeni düzenleme, dini yayınların denetimi ve topluma sunulan hizmetlerin kapsamı açısından da önemli değişiklikler içeriyor.