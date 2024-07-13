Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımı hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalar yapmaya devam ettiği belirtildi. Bu tarz beyanların, bölgenin gerçek gündemini değiştirmesine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, "İsrail Hükümeti, masum Filistinlileri öldürerek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmakta; izlediği politikalarla bölgemizde huzursuzluk ve istikrarsızlığa neden olmaktadır. İsrail Hükümeti, Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir. Türkiye, Filistinlilerin haklarını savunmayı sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

