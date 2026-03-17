Maden sahasına inmeden önce koruyucu ekipmanlarını giyen Işıkhan ve beraberindeki heyet, üretim alanında yürütülen faaliyetleri gözlemledi. İşçilerin çalışma ortamını yakından inceleyen Bakan Işıkhan, maden yemekhanesinde işçilerle birlikte sahur yaptı.

Sahur programının ardından sığınma istasyonuna geçen Işıkhan, acil durumlara yönelik alınan güvenlik tedbirlerini değerlendirdi. Ayrıca uzaktan kumandalı kepçe kullanımını izleyerek, bakırın çıkarılma sürecine ilişkin teknik bilgiler aldı.

Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Işıkhan, Rize’nin yalnızca maden üretimiyle değil yetiştirdiği isimlerle de öne çıktığını belirterek, “Rize sadece maden üretmiyor, aynı zamanda ülkemize önemli değerler kazandırıyor” dedi.

Türkiye’nin üretim gücüne vurgu yapan Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı’nı emekçilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Üretimin merkezinde yer alan işçi kardeşlerimiz, bu sürecin en önemli aktörleridir” ifadelerini kullandı.

İşçilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Işıkhan, sahur sofralarının birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.