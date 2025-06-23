Bahçeli, İsrail'in İran’a yönelik saldırısını değerlendirirken, bu durumun sadece bölgesel bir mesele olmadığını vurguladı. “Durum çok ciddidir ve hedef ülkeler kataloğunu doğru okumak, doğru yorumlamak, buna muvafık pozisyon almak; artık bir tercihten öte bağımsızlık ve beka meselesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörden arındırılmış, barış ve huzur içinde bir ülke olma hedefine yürüdüğünü söyleyen Bahçeli, bu yolda engel çıkaranların asıl niyetine işaret etti: “Türkiye barış ve huzurun parlayan kutup yıldızı olacaktır. Bunu kıskanan, kaldıramayan, çekemeyen kim varsa, Siyonist-Emperyalist senaryolara figüranlık yapmaktadır.”

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını da sert sözlerle eleştiren Bahçeli, “ABD’nin, İran ile İsrail arasındaki fiili savaşa dahil olarak hedef aldığı üç nükleer tesisi bombalaması, skandal ve sorumsuz bir saldırıdır” dedi. Bu saldırının sadece İran'ı değil, tüm bölgeyi ateşe atacak bir adım olduğunu belirten Bahçeli, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması yönünde verilen mesajların da tehlikenin büyüklüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

“Uluslararası camia, İsrail’in saldırgan tutumuna karşı sessiz kalmamalı, acilen harekete geçmelidir” diyen Bahçeli, bölgedeki savaş ihtimalinin tüm dünyayı etkileyecek ağır sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.