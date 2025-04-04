MHP'den 19 Şubat'ta yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Ankara'ya döndüğü ve istirahatinin ardından çalışma temposuna kademeli olarak geri döneceği belirtilmişti. Ancak bu süreç, MHP liderinin sağlığına tam anlamıyla kavuşması için bir miktar daha uzamıştı.

Bugün itibariyle MHP Genel Merkezi'ne giderek mesaisine başlayacak olan Bahçeli'nin ilk resmi ziyaretini partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına gerçekleştireceği öğrenildi.

Parti tabanı ve kamuoyu, Bahçeli'nin yeniden sahaya dönüşüne dair gelişmeleri yakından takip ederken, siyasi kulislerde MHP liderinin ilerleyen günlerde yapacağı olası açıklamalar ve siyasi hamleler merakla bekleniyor.