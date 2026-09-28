Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı gösterisi nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan Göktaş, mahkemedeki savunmasına tutukluluk süresine dikkat çekerek başladı. Göktaş, “Suçlama konusu yapılan 4 cümlem için 88 gündür kuyu tipi hapishanedeyim. Cümle başına 22 gündür hapisteyim” ifadelerini kullandı.

Göktaş, söz konusu ifadeleri daha önce çok sayıda gösteride kullandığını belirterek, üç yıl boyunca yaptığı gösterilerde bu sözler nedeniyle herhangi bir şikayet veya suçlamayla karşılaşmadığını savundu. Komedyen, sözlerinin daha önce yaklaşık 100 binden fazla kişi tarafından duyulduğunu ve gösterilerinde kahkaha ile alkış dışında bir tepki almadığını söyledi.

“Şaka ve eleştiri kaldıramayan yöneticiler”

Cumhurbaşkanına yönelik “utangaç diktatör” ifadesi nedeniyle de suçlandığını belirten Göktaş, “Diktatör ifadesi hakaret değil siyasi bir nitelemedir” diyerek beraatini istedi. Göktaş, politik mizah üzerinden yaptığı değerlendirmelerde Türkiye’de geçmişte de benzer örneklerin bulunduğunu savundu.

Göktaş ayrıca, hakkındaki şikayetlerin önemli bölümünün CİMER üzerinden yapıldığını ve bunların “yapay bir kampanya” sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

“Kaçma şüphem yok”

Savunmasının sonunda tahliye ve beraat talebinde bulunan Göktaş, yurt dışından Türkiye’ye kendisinin geldiğini belirterek kaçma şüphesinin bulunmadığını savundu. Delillerin de ortada olduğunu ifade eden Göktaş, tahliye edilmesini ve beraatine karar verilmesini istedi.

Avukat Metin Aslan’ın savunmasıyla devam eden duruşmada, Göktaş’ın avukatlarının yazar Sunay Akın’ın bilirkişi olarak görüş sunması yönündeki talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Savcılık hem ceza hem tahliye istedi

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Deniz Göktaş’ın yöneltilen suçlamalardan cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti. Duruşmaya saat 13.05 itibarıyla ara verildi.

Deniz Göktaş neden tutuklanmıştı?

Deniz Göktaş, “Ölü Deniz” adlı gösterisinin YouTube’da yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 Temmuz’da İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, 3 Temmuz’da çıkarıldığı İstanbul Adliyesi’nde tutuklanmıştı.

İlk tutuklama kararı, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiaları kapsamında verilmişti.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi 28 Ağustos’ta Göktaş’ın tahliyesine karar vermiş ancak Göktaş cezaevinden çıkamadan aynı gösterideki başka bir bölüm nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla yeniden tutuklanmıştı. Savcılığın itirazı üzerine tahliye kararı İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Göktaş’ın üç ayrı suçtan 2 yıl 7 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede ayrıca gösteri hakkında 500’ün üzerinde CİMER başvurusu yapıldığı belirtiliyor.

Davanın ilk duruşmasında mahkemenin vereceği karar bekleniyor.