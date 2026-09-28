Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde amatör sporun geliştirilmesi ve gençlerin spora daha fazla katılım sağlaması amacıyla 109 amatör spor kulübüne toplam 8 milyon 140 bin TL nakdi destek sağladı. Destek çekleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar tarafından kulüp yöneticilerine takdim edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025-2026 spor sezonunda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik nakdi yardım programı düzenlendi. Engelliler Koordinasyon Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Küçük, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Basyan, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcular katıldı. Program kapsamında, başvuru şartlarını taşıyan 109 amatör spor kulübüne toplam 8 milyon 140 bin TL nakdi destek verildi. Destek tutarı, bir önceki sezona göre yaklaşık yüzde 30 artırıldı.

'Amatör sporun yanında olmaya devam edeceğiz'

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, sporun yalnızca sahadaki başarıdan ibaret olmadığını belirterek, sporun çocukların ve gençlerin disiplin kazanmasında, takım ruhunu öğrenmesinde ve mücadele gücünün gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Amatör spor kulüplerinin bu sürecin en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu ifade eden Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi olarak kulüplerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Gülpınar, 2025-2026 sezonunda amatör spor kulüplerine toplam 8 milyon 140 bin TL nakdi destek sağlanacağını belirterek, 'Geçtiğimiz yıla göre desteğimizi yaklaşık yüzde 30 oranında artırdık. Ancak bizim için önemli olan yalnızca desteğin miktarı değil, kapsamının da genişlemiş olmasıdır' dedi.

Amatör spor kulüplerinin yalnızca bir takımın değil, çocukların ve gençlerin geleceğinin de emekçileri olduğunu vurgulayan Gülpınar, büyükşehir belediyesi olarak imkânlar ölçüsünde amatör sporun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

ASKF'den Gülpınar'a teşekkür

Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Basyan da amatör sporun gelişimine sağlanan destek nedeniyle Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti. Programın sonunda nakdi destek almaya hak kazanan kulüplerin yöneticilerine temsili hediye çekleri Gülpınar tarafından takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Altyapı desteği genişletildi

Büyükşehir Belediyesi, bu sezon yalnızca A Takım düzeyindeki faaliyetleri değil, altyapı çalışmalarını da daha geniş kapsamda destekledi. Geçtiğimiz sezon A Takım ve bir altyapı kategorisine destek verilirken, 2025-2026 sezonunda iki ilave altyapı kategorisi daha destek kapsamına alındı. Bu düzenlemeyle daha fazla çocuğun ve gencin sporla buluşturulması, kulüplerin altyapılarının güçlendirilmesi ve geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Nakdi destek programı kapsamında 110 amatör spor kulübü başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru şartlarını taşıyan 109 kulübün başvurusu kabul edilirken, 1 kulübün başvurusu belirlenen kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle reddedildi. Büyükşehir belediyesi tarafından sağlanan desteğin, amatör sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve kulüplerin altyapı çalışmalarının güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.