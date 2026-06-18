İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı tutukluluk incelemesine ilişkin mütalaasını açıkladı.

5 Sanık İçin Tahliye İstemi

Duruşma savcısı esasa ve tutukluluk durumlarına yönelik açıkladığı görüşünde; sanıkların cezaevinde kaldıkları süre, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunun değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak, tutuklu bulunan 5 sanığın tahliye edilmesini talep etti. Savcılık, dosyada yer alan diğer tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Dava Geçmişi ve İddialar

Yüzlerce sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi çeşitli suçlamalarla yargılandığı geniş kapsamlı davada, bugüne kadar yapılan duruşmalarda aşamalı olarak çok sayıda sanık tahliye edilmişti.