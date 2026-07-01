Duruşmada sanık Özgen Nama ile tanık Adem Soytekin dinlenirken, mahkeme dosyada eksik görülen hususların tamamlanması için süreci uzatma kararı aldı. Savunmasında hakkındaki iddiaları reddeden Nama, kurultayda delege olmadığını ve herhangi bir menfaat elde etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Tanık Adem Soytekin ise KİPTAŞ üzerinden yapılan bazı konut satışlarına ve “VIP liste” iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, kurultay süreciyle bağlantılı olduğu öne sürülen işlemlere dair bilgiler verdi.

Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi’nde bulunan “mutlak butlan” dosyasına ilişkin gerekçeli kararın gönderilmesini bekleme kararı alarak duruşmayı 16 Eylül 2026 tarihine erteledi.