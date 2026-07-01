İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı haziran ayı verileri, toptan fiyatlardaki yükselişin sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, İstanbul'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla artış oranı yüzde 24,65 olarak gerçekleşti. Yıllık ortalama artış ise yüzde 22,71 oldu.

Haziran ayında en dikkat çekici fiyat artışı yüzde 8,18 ile işlenmemiş maddeler grubunda yaşandı. Yakacak ve enerji maddeleri yüzde 3,23, gıda maddeleri yüzde 2,85, inşaat malzemeleri yüzde 0,79, madenler yüzde 0,51 ve kimyevi maddeler yüzde 0,14 oranında zamlandı. Mensucat grubunda ise fiyatlar değişmedi.

Yıllık ortalamalara bakıldığında en yüksek artış yüzde 33,51 ile madenler grubunda kaydedildi. İnşaat malzemeleri yüzde 28,64, gıda maddeleri yüzde 26,93, yakacak ve enerji maddeleri yüzde 22,58, mensucat yüzde 15,97, işlenmemiş maddeler yüzde 14,97 ve kimyevi maddeler yüzde 9,77 oranında yükseldi.

İTO verileri, üretim ve ticaret aşamasındaki maliyetlerin yükselmeye devam ettiğini gösterirken, toptan fiyatlardaki artışın önümüzdeki dönemde perakende fiyatlar üzerinde de etkisini sürdürebileceğine işaret ediyor.