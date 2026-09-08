'Süper Vali' olarak hafızalarda yer edinen merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun anma programı dolayısıyla Söke'de bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Söke Belediyesi'ni ziyaret etti.

Başkan Yazıcıoğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile Söke Belediyesi'nde bir araya gelirken; gerçekleşen bu anlamlı ziyarette Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal da hazır bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Aydın ve Söke'de görev yaptığı dönemler, kentte bıraktığı izler ve hatıraları üzerine sohbet edildi. Görüşmede, merhum Valinin halkla kurduğu güçlü bağ ve kamu hizmetindeki örnek yaklaşımı da bir kez daha yad edildi. Bu buluşmada iki başarılı ve genç belediye başkanı yaptıkları çalışmalar üzerine de fikir alışverişinde bulundu.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür etti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Anma programında Söke Belediye Başkanı Arıkan ve ekibinin gösterdiği özveri için teşekkür etti. Ayrıca Başkan Arıkan'ı Tokat'a davet etti.