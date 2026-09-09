TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yıllık artışta hem malzeme hem de işçilik maliyetlerindeki yükseliş etkili oldu. Temmuz ayında bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,28, işçilik endeksi ise yüzde 0,92 yükseldi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde malzeme endeksindeki artış yüzde 27,13 olurken, işçilik endeksi yüzde 30,51 yükseldi. Böylece işçilik maliyetlerindeki yıllık artış, malzeme maliyetlerindeki yükselişin üzerinde gerçekleşti.

Bina inşaatlarında maliyet yüzde 28,37 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi de Temmuz ayında yükselişini sürdürdü. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 28,37 yükseldi.

Bu dönemde bina inşaatlarında malzeme endeksi aylık yüzde 1,21, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 27,34, işçilik maliyetleri yüzde 30,19 yükseldi.

Bina dışı yapılarda artış daha yüksek

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde ise aylık artış yüzde 1,38 olarak kaydedildi. Yıllık artış yüzde 28,19'a ulaştı.

Bina dışı yapılarda malzeme endeksi aylık yüzde 1,49, işçilik endeksi yüzde 1,15 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksindeki yükseliş yüzde 26,50 olurken, işçilik endeksi yüzde 31,65 arttı.