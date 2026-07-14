YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic, son yıllarda geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle geçmişte yaptırdığı Aquafilling işleminin ardından ciddi komplikasyonlar yaşadığını açıklayan Bilic, bu operasyonun hayatındaki en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu daha önce birçok kez dile getirmişti.

"Durumu ağırlaştı" iddiası

Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda Danla Bilic'in sabah saatlerinde acil olarak hastaneye yatırıldığı, şehir dışından gelecek uzman bir doktor tarafından yeniden ameliyata alınmasının planlandığı ve sağlık durumunun önceki süreçlere göre daha ağır olduğu ileri sürüldü. Ancak bu bilgiler yalnızca sosyal medya kaynaklı iddialara dayanıyor.

Resmi açıklama bulunmuyor

İddiaların yayılmasının ardından Danla Bilic, ailesi, menajerlik ekibi ya da tedavisini yürüten sağlık kuruluşundan konuyla ilgili herhangi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi. Bu nedenle Bilic'in sağlık durumuna ilişkin dolaşımdaki bilgilerin resmi makamlar tarafından teyit edilmediği belirtiliyor.

Sağlık sorunlarının kaynağı ne?

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda yıllar önce yaptırdığı Aquafilling uygulamasının ardından dolgu maddesinin vücudunda farklı bölgelere yayıldığını ve bunun ciddi enfeksiyonlara neden olduğunu anlatmıştı. Yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle bugüne kadar birden fazla cerrahi operasyon geçirmek zorunda kalan fenomen isim, estetik müdahaleler konusunda takipçilerine de dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.