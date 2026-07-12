Avrupa'nın en zorlu parkurlarından biri olarak kabul edilen Fransa'nın Barre-des-Cévennes kentindeki CEI1 100 kilometre yarışmasını başarıyla tamamlayan Öktem, CEIO2 seviyesine yükselmeyi başardı. Öktem, Portekiz'deki dev organizasyonda "İzmit" isimli atı ile ay-yıldızlı formayı ilk kez terletecek.

Dünya Bir Numarasıyla Çalışıyor

2026 sezonunda sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken ve Kemer Country Club sporcusu olan Oğuz Alper Öktem, hazırlıklarını üst düzey bir profesyonellikle sürdürüyor. Öktem, çalışmalarına FEI sporcu sıralamasında dünya bir numarası olan Mélody Théolissat’ın yönettiği Les Pacoulis Ekürisi’nde devam ediyor.

"Binicilik Kültürümüzde Var"

Milli formayı giyecek olmanın gururunu yaşadığını belirten Oğuz Alper Öktem, şu ifadeleri kullandı:

"Binicilik, tarihimizde ve kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Bu branşa büyük bir tutkuyla bağlandım. Türkiye’nin atlı dayanıklılık branşında uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışıyoruz. Milli formayla ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." Mahkeme Başkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: "Sen buraya yargılanmaya geldin" İçeriği Görüntüle

Antrenöründen Övgü: "Yetişkin Yaşta Başlamasına Rağmen Büyük Başarı"

Öktem’in antrenörü Özgür Umut Çil ise elde edilen bu başarıyı şu sözlerle özetledi: