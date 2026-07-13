Gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan kızı Tuna Ortaylı, elde edilecek gelirin Tema Vakfı bünyesinde kurulacak hatıra ormanına aktarılacağını ve babası adına bir kütüphane kurulacağını söyledi.

İlber Ortaylı'nın eşyalarının satışı sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Türkiye'nin önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bazı kişisel eşyalarının ikinci el WhatsApp gruplarında satışa çıkarıldığı yönündeki paylaşımlar sosyal medyada tartışma yarattı.

İddialara göre fincan, vazo ve benzeri ev eşyaları 200 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Paylaşımların kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine birçok kullanıcı duruma tepki gösterirken, bazı isimler ise satışın amacının bilinmeden eleştiri yapılmaması gerektiğini savundu.

Tuna Ortaylı sessizliğini bozdu

Tepkilerin ardından İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, satışların yapıldığı WhatsApp grubunda uzun bir açıklama paylaşarak eleştirilere yanıt verdi.

Ortaylı, babasının yalnızca İstanbul'da kapatılması gereken yedi ayrı evi bulunduğunu, bu evlerde çalışma masası ve kitapları dışında çok sayıda eşyanın kaldığını belirtti. Aile için manevi değeri bulunan anı niteliğindeki eşyaların yakın çevreye dağıtıldığını ifade eden Ortaylı, geriye kalan objeleri ise çöpe gitmemesi için değerlendirmek istediklerini söyledi.

"Gelir hatıra ormanına aktarılacak"

Tuna Ortaylı, satışlardan elde edilen gelirin Tema Vakfı tarafından İlber Ortaylı adına oluşturulacak hatıra ormanına katkı sağlamak amacıyla kullanılacağını belirtti.

Kendisine yöneltilen "babasının eşyalarını satan vefasız kız" eleştirilerine de değinen Ortaylı, bu süreçten sonra söz konusu grupta herhangi bir satış yapmayacağını ifade ederek, daha önce alışveriş yapanlara hatıra ormanına verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

"Babam çay fincanlarıyla değil, kitaplarıyla anılmak isterdi"

Açıklamasında babasının mirasının kişisel eşyalarından çok eserleri ve akademik çalışmaları olduğunu vurgulayan Tuna Ortaylı, şu mesajı verdi:

"Babam adına bir kütüphane kuracağız. Kendisi bir akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil, kitaplarıyla anılmak isterdi."

Bu açıklama, sosyal medyada süren tartışmalara yeni bir boyut kazandırırken, bazı kullanıcılar yardım amacıyla yapılan satışların farklı değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Tartışmalar ise sosyal medya platformlarında devam ediyor.