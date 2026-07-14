Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak önemli adımlar atıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programın ayrıntılarını aktaran Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının büyüklüğünün 750 milyar liraya çıkarıldığını, buna ek olarak imalat sanayisi için 250 milyar liralık yeni kredi desteği sağlanacağını ifade etti.

Toplam destek 1 trilyon liraya ulaşıyor

Bakan Şimşek, halen yürürlükte bulunan finansman programlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere reel sektöre toplam 1 trilyon lira tutarında uygun koşullu finansman imkanı sunulacağını vurguladı.

Şimşek açıklamasında, "Üretim kapasitemizi artıran, rekabet gücümüzü yükselten ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üretim ve yatırımlara destek sürecek

Yeni finansman paketinin, özellikle yatırım yapmak isteyen işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırması ve sanayi üretimini güçlendirmesi hedefleniyor. Hükümetin ekonomi programı kapsamında hayata geçirilen desteklerin, üretim odaklı büyüme, ihracatın artırılması ve istihdamın korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Uzmanlar, uygun maliyetli kredi imkanlarının özellikle imalat sanayisinde yeni yatırımları teşvik ederek ekonomik büyümeye olumlu yansıyacağını değerlendiriyor.