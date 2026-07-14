Edinilen bilgilere göre Nihat Kahveci ile eşi Fulya Kahveci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre tartışmanın ardından Kahveci'nin eşine fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerken, eski milli futbolcu gözaltına alındı.

Kahveci'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk gelen bilgilerde tartışmanın çıkış nedenine ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle olayın sebebine ilişkin sosyal medyada yer alan iddialar henüz doğrulanmış değil. Soruşturma kapsamında restoranın güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık ifadelerinin de inceleneceği belirtiliyor.

Nihat Kahveci veya avukatları tarafından da konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerden gelecek açıklamalar doğrultusunda olayın detaylarının netlik kazanması bekleniyor.