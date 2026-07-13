İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner, kamuoyunda gündem olan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güner, Ahbap Derneği'nin ya da Haluk Levent'in hiçbir zaman avukatı olmadığını savunurken, geçmişte derneğe yüksek tutarda bağış yaptığını belirtti.

"Deprem döneminde büyük bağış yaptım"

Açıklamasında yıllardır birçok hayır çalışmasına destek verdiğini ifade eden Güner, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği'ne önemli miktarda bağış yaptığını söyledi. Bu bağışların kayıt altına alındığını ve kamuoyuyla da paylaşıldığını belirten Güner, söz konusu bağışların hiçbir zaman geri istenmediğini vurguladı.

"Haluk Levent kişisel borç istedi" iddiası

Ece Güner, yaptığı açıklamada Haluk Levent'in bağışlarının ardından kendisine ulaşarak kişisel borç talebinde bulunduğunu öne sürdü.

Güner, Haluk Levent'in geçici bir finansal sıkıntı yaşadığını, borcu bir ay içinde geri ödeyeceğini söylediğini ve bu nedenle kendisine güvendiğini ifade etti. Ancak borcun geri ödenmesi sürecinin beklenenden çok daha uzun sürdüğünü ileri sürdü.

"Borcumu geri almak için yaklaşık bir yıl mücadele ettim"

Güner, verdiği kişisel borcu geri alabilmek için yaklaşık bir yıl boyunca yoğun çaba harcadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bağış ayrı, borç ayrı. Ben sadece verdiğim kişisel borcu geri aldım. Ahbap'a yaptığım bağışları ise geri almadım. Ancak bu süreçte hem ben hem de ailem ciddi üzüntü yaşadı." "Yapamazsın" dediler, o hem mesleğini hem de hayat arkadaşını kazandı İçeriği Görüntüle

Açıklamasında, yaşadığı bu olayın ardından ne Haluk Levent'e ne de Ahbap Derneği'ne yeniden bağış yaptığını ifade eden Güner, Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın sonucuna ilişkin ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler ve iddialarla ilgili adli süreç devam ediyor. Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamaların, dosyanın seyri açısından belirleyici olması bekleniyor.