Deprem döneminde yürütülen yardım çalışmalarına değinen Uğur, hem sürecin takipçisi olacaklarını söyledi hem de kendisi ve BabalaTV hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, deprem döneminde yardım kampanyalarına destek veren isimlerden Oğuzhan Uğur da sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur, sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Biz de süreci takip ediyoruz"

Deprem döneminde birçok kişinin büyük emek verdiğini vurgulayan Uğur, şu değerlendirmede bulundu:

"Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır."

"Ben bağış toplamadım"

Kendisi ve BabalaTV'nin de tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını söyleyen Oğuzhan Uğur, bu iddialara da yanıt verdi.

Bir dernek ya da vakıf olmadığını hatırlatan Uğur, "Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem." diyerek, bugüne kadar yaptığı yardımların tamamını kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Güven artık nostaljik bir kavram"

Açıklamasının sonunda toplumdaki güven duygusuna dikkat çeken Uğur, yaşanan gelişmelerin yeni hayal kırıklıklarına yol açmamasını temenni etti.

Uğur, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: