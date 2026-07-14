İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda uygulanacak düzenleme kapsamında, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar metrobüsler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü güzergahını kullanacak. Bu süreçte metrobüsler, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında FSM Köprüsü üzerinden hizmet verecek. Güzergah değişikliği nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe metrobüs istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.



Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçecek yolcular, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan hareket eden metrobüslerle FSM Köprüsü üzerinden Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşabilecek ve yolculuklarına buradan devam edebilecek. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçecek yolcuların ise Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekecek.



Konuya ilişkin İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergah düzenlemesi uygulanacaktır. Metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu sebeple 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.