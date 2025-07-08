Proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde 2024/697 Esas numarasıyla dava konusu yapılmıştı. Mahkeme, projede hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek davayı reddetmişti.

Bu kararın ardından temyiz yoluna başvuran Muğla Büyükşehir Belediyesi, dosyayı Danıştay’a taşıdı. Ancak Danıştay 4. Dairesi de yerel mahkemenin kararını onayladı ve "yürütmenin durdurulmasını gerektirecek nitelikte bir unsur bulunmadığı" gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

Kızılbük GYO'dan KAP'a Açıklama

Kararın ardından şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projemize ilişkin olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali istemiyle açılan davada, yerel mahkeme tarafından davanın reddine hükmedilmişti. Bu kararın temyizi üzerine Danıştay 4. Dairesi tarafından da yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiş ve karar şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.”

Projede Hukuki Süreç Tamamlandı

Muğla’nın doğal sit alanlarıyla dikkat çeken Marmaris bölgesinde yürütülen proje, çevreci gruplar ve bazı yerel yönetimler tarafından doğaya zarar vereceği gerekçesiyle eleştirilmişti. Ancak hem yerel mahkeme hem de Danıştay tarafından verilen kararlarla birlikte hukuki süreç şirket lehine sonuçlanmış oldu.