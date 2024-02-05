CW Enerji'nin, Kuzey Boru ile imzaladığı 8,7 milyon dolarlık sözleşme hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, Kuzey Boru ile önemli bir projeye imza attıklarını belirterek, “Firma ile yaptığımız anlaşmaya göre, CW Enerji ile Kuzey Boru Anonim Şirketi arasında Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 1.h fıkrası kapsamında, şirketimiz tarafından geliştirilmesi devam eden arazi tipi güneş enerjisi santralinin KDV hariç 8 milyon 700 bin USD bedelle satışına ilişkin sözleşme imzalandı” dedi.



"Ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz"

CW Enerji olarak, sektörde önemli projelere imza atarak daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamaya ve kendimizi her geçen gün geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Volkan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Hayata geçirdiğimiz her bir proje ile sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladığımız gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmak ve daha yaşanabilir bir çevreye katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Gelişen teknolojiyi takip edecek ve katma değerli ürünlerimizle sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz.”