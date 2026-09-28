Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Berat Önal, İtalya'da düzenlenen Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

İtalya'nın Jesolo kentinde 18-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Erzurum'u temsil eden Berat Önal, kürsünün en üst basamağına çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bünyesinde yetişen milli sporcu Önal, zorlu rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu unvanını elde etti ve Türk bayrağını dalgalandırdı.

Büyükşehir Belediyesi'nden Tebrik Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, genç sporcunun bu tarihi başarısının ardından tebrik mesajı yayımladı. Erzurum'un sporun her alanında iddialı bir kent vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Erzurum, sporun her branşında iddialı, gençleriyle gururlu, başarıya adanmış bir şehir olmaya devam ediyor. İtalya Jesolo'da gerçekleşen Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcumuz Berat Önal'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sporun ve sporcunun yanında durmaya, genç yeteneklere destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarı Erzurum'un, bu gurur hepimizin.'

Yatırımlarının karşılığını uluslararası arenalarda alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, genç yetenekleri desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.